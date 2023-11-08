Как отмечается, это будет первое посещение Рязани передвижной резиденцией главного новогоднего волшебника. В составе поезда, в частности, "Вагон-приемная" Деда Мороза, вагон "Сказочная деревня" для проведения игр и квестов, "Вагон-сцена" и новый вагон "Кукольный театр" для проведения представлений и многое другое. Во главе состава — паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.

"Юных гостей и их родителей на перроне ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. В программе могут принять участие все желающие", — говорится в сообщении.

Всего в сезон 2023/2024 поезд с главным волшебником страны посетит более 70 городов России.