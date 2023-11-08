"В этом году она выполнена в классическом стиле. В её основе — русские народные символы и образы. К примеру, русская тройка лошадей — без нее на Руси не обходился ни один праздник", — написала она в своем телеграм-канале в среду.

Кроме того, в основу тематики новогодней кампании легли мотивы сказок Александра Пушкина.

Также глава города отметила, что сейчас готовится программа уличных мероприятий, которые объединят одной общей темой — "Русь богатырская".

"По традиции проведем для наших ребятишек новогодние сказки, пригласим также маленьких курганцев, чьи папы сейчас защищают нашу страну. В прошлом году много позитивных отзывов получили от работы Резиденции Деда Мороза. Сходить в гости к главному новогоднему волшебнику можно будет и в этот Новый год", — уточнила она.

Праздничную концепцию можно найти на сайте администрации Кургана, "чтобы каждый желающий мог воспользоваться ею и разместить новогодние баннеры или плакаты в своих учреждениях, предприятиях, организациях торговли".

Как сообщалось, в прошлом году Курган оформляли к Новому году в стиле советских открыток.