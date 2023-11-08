Так, в число субсидируемых рейсов "КрасАвиа" вошли рейсы из Красноярска в Томск, Кызыл, Горно-Алтайск, Нижнеангарск, Таксимо (Бурятия), Чару (Забайкальский край), Ленск и Талакан (Якутия).

Среди субсидируемых рейсов "Аэрофлота" — перелеты из Красноярска во Владивосток, Мирный, Новый Уренгой, Сургут, Ханты-Мансийск, Челябинск, Тюмень, Читу, Нерюнгри и Магадан.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтранса, рейс в Магадан включен в список субсидируемых впервые. В 2023 году число направлений составило 17.

Программа субсидирования региональных воздушных перевозок следующего года начнет действовать с 1 января. Перелёты будут выполняться на условиях софинансирования за счет федерального и регионального бюджетов. Проектом краевого бюджета на 2024 год на эти цели предусмотрено 355,6 млн рублей.