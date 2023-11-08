В 2023 году в число субсидируемых авиаперелетов из столицы Башкирии входило 18 направлений. Таким образом, в следующем году количество софинансируемых из бюджета рейсов сократится на 27,8%.

"Такие направления, как Астрахань, Волгоград, Грозный, Кемерово, Красноярск, Новокузнецк и Омск, будут софинансироваться федеральным центром, республикой Башкортостан и регионами, принимающими рейсы. Рейсы из Уфы в Надым, Нарьян-Мар, Ноябрьск, Салехард, Саратов и Ханты-Мансийск будут субсидироваться из бюджетов других регионов", — уточняется в сообщении.

Соответственно, из прошлогоднего списка исключены Минеральные Воды, Махачкала, Пермь, Челябинск, Нижний Новгород, Самара, Тюмень и Новосибирск.

В новый перечень вошли перелеты в Кемерово, Новокузнецк, Саратов.

В программе господдержки на 2024 год из аэропорта "Уфа" участвуют авиакомпании "Азимут", Red Wings, "ЮТэйр", "РусЛайн" и "Ямал".

В целом, по данным Росавиации, в 2024 году из федерального и региональных бюджетов будет субсидироваться 235 межрегиональных маршрутов, минующих московский авиаузел.