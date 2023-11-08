"Средства господдержки будут направлены на осуществление и развитие межрегиональных авиаперевозок в части субсидирования авиарейсов из двух наших аэропортов (в Кемерово и Новокузнецке — ИФ) в такие города, как Новосибирск, Красноярск, Казань, Самара, Омск, Екатеринбург, Минеральные Воды, Уфа, Иркутск, Махачкала", — сказал Малахов.

По его словам, из Кемерово предполагается восемь направлений, из Новокузнецка — девять.

Как сообщалось, часть рейсов (в том числе в Новосибирск, Красноярск, Казань, Екатеринбург, Омск) уже выполняются, некоторые были запланированы, однако затем от их выполнения отказались.

В частности, авиакомпания Nordwind из-за низкого спроса отказалась от рейсов из Новокузнецка в Махачкалу, начало выполнения которых было намечено на 1 мая. Согласно открытым данным, прямые авиарейсы из аэропортов Кузбасса в Уфу, Самару и Минеральные Воды ранее не выполнялись.

Как сообщалось, в 2023 году из регионального бюджета на субсидирование авиаперевозок и развитие межрегиональной маршрутной авиасети также было выделено 300 млн рублей, в 2022 году размер субсидий составлял 140 млн рублей.