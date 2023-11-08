"В семействе журавлей Стэнли, обитающих в Московском зоопарке, случилось прибавление — в конце лета на свет появился птенец. Ему понадобилось несколько месяцев, чтобы полноценно окрепнуть и набраться сил. Теперь он прогуливается по вольеру вместе с родителями — Анжелой и Раймондом", — говорится в сообщении.

Журавли Стэнли обитают только в Южной Африке, практически вся популяция живет на территории Южно-Африканской Республики и Намибии. Данный вид признан уязвимым и его размножение в условиях неволи стало достижением Московского зоопарка, уточняется на сайте мэра и правительства Москвы.

"Пол нового члена семьи журавлей пока не известен. Скоро будет сделан анализ крови, который позволит узнать его. Никаких внешних различий, помогающих распознать самца и самку, у этих птиц нет", — говорится в сообщении.

Маховые перья у журавлей Стэнли сильно удлинены и свешиваются почти до земли, напоминая шлейф, поэтому создается впечатление, будто у них есть дополнительная пара крыльев. Из-за этого появилось еще одно название данного вида — четырехкрылый журавль.

"У журавлей Стэнли голубовато-серое оперение. Перья на голове птицы заметно светлее остальных, из-за чего кажется, что журавль надел светлый берет. Маховые перья, наоборот, могут быть очень темными — свинцовыми и даже черными", — говорится в сообщении.

Семейство журавлей Стэнли можно увидеть в Московском зоопарке на старой территории в одном из вольеров Дома птиц, уточняется на сайте.