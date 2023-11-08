"Перед этим все бортпроводники успешно пошли осмотр у авиационных врачей. Бортпроводники сдали кардиограмму, клинические и соматические проявления стресса не выявлены. Обследование показало, что ребята абсолютно здоровы и готовы в полной мере приступить к своим служебным обязанностям", — говорится в сообщении.

Первый рейс после посадки в пшеничном поле старшего бортпроводника Дарьи Глушковой состоялся по маршруту Екатеринбург — Махачкала — Екатеринбург. По словам Глушковой, волнения перед рейсом после перерыва не было.

Бортпроводник Дмитрий Костелев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что очень соскучился по работе и что первый полет после перерыва прошел отлично.

Бортпроводник Айша Гуметова рассказала, что первый рейс после перерыва был в Москву, перед полетом она не волновалась. "Все прошло как обычно. Рейс был хороший, пассажиры были веселые, шутили", — добавила она.

В пресс-службе авиакомпании "Интерфаксу" уточнили, что сам самолет пока находится на поле в Новосибирской области.

Как сообщалось, пилоты самолета, совершившего экстренную посадку в Новосибирской области, отстранены от полетов до конца расследования.

12 сентября самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже он приземлился на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 161 пассажир и 6 членов экипажа, никто не пострадал.

Как сообщал журналистам гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов, у самолета произошел отказ зеленой гидросистемы, пилот принял решение уйти на запасной аэродром в Новосибирске, где более длинная взлетно-посадочная полоса. Однако из-за сильного ветра и выпущенных стоек шасси расход топлива самолета увеличился, поэтому пилот принял решение посадить самолет в поле.

Двигатели севшего на поле в Новосибирской области самолета в порядке, авиакомпания рассматривается вариант взлета самолета с поля.