Специалисты выявили, что земельные насыпи укреплений крепости, заложенной в XIII веке, частично рассыпаются в течение нескольких лет. По их мнению, это может быть связано с особенностями ландшафта.

После завершения консервации будет разработана проектно-сметная документация реставрации всех укреплений северного форпоста, добавляют в правительстве.

Крепость Корела находится в Приозерском районе Ленинградской области, на берегу реки Вуокса. Ее считают единственной деревоземляной крепостью, сохранившейся с XIV века.