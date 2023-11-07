"День Карачаево-Черкесии на форуме будет проходить 8 декабря текущего года. Конечно, мы будем говорить о нашей истории, нашей самобытности, о наших успехах", — сказал Темрезов в ходе прямой линии с жителями региона.
Глава Карачаево-Черкесии также сообщил, что 4 ноября в рамках форума открылся выставочных стенд республики, где важнейшие туристические, научные и промышленные достижения КЧР представлены в виде наглядных макетов и мультимедийного контента.
Как сообщалось, в День КЧР гостей форума "Россия" угостят блюдами народов Карачаево-Черкесии. Гастрономическое представление дополнит культурная программа, отражающая национальный колорит региона.