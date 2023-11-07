"Благодаря прямому рейсу из Самары и других регионов России вырос значительный поток туристов, приезжающих к нам в горную часть Ингушетии, где сосредоточены наши исторические достопримечательности, наше наследие", — цитирует Калиматова его пресс-служба.

В ходе беседы с коллегой глава республики также отметил, что между госуниверситетом Ингушетии и Самарским государственным техническим университетом подписано соглашение о сотрудничестве, в том числе по подготовке инженеров. И в этой части есть эффективное взаимодействие.

По мнению Калиматова, тесные связи также налажены в сфере культуры, благодаря чему творческие коллективы регулярно выступают на концертных площадках Самары и Тольятти. В последние годы в республике акцент сделан на развитии современных технологий, создается IT-академия, где молодежь будет учиться бесплатно. В планах выпускать более 500 программистов ежегодно. Уже сегодня ведется набор будущих специалистов. Также в планах строительство технопарка.

В свою очередь Азаров отметил, что два региона связаны системой экономических взаимоотношений, партнерством между предприятиями.

"Импульс развитию сотрудничества придало прямое и регулярное авиасообщение между Самарской областью и Ингушетией. Это также способствовало оживлению отношений, экономических связей между нашими регионами", — сказал губернатор Самарской области.

Также во время встречи был затронут вопрос развития сотрудничества в рамках работы научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего". Он объединяет вузы и научные школы 6 регионов страны: его участниками являются Самарская, Пензенская, Ульяновская, Тамбовская области, Мордовия и Чувашия. Кроме того, налажено взаимодействие с университетами Белоруссии.

Деятельность центра сосредоточена на развитии различных направлений, в числе которых двигательные и топливные системы нового поколения, искусственный интеллект, умные транспортные системы, аэрокосмические технологии, сектор новых инженерных компетенций. Индустриальными партнерами центра выступают ГК "Ростех", ГК "Роскосмос", ОАО "РЖД". Центр быстро стал местом притяжения ведущих научных школ и промышленных предприятий России.

Губернатор уверен, что деятельность НОЦ может стать интересной для университетов Ингушетии и республики в целом.