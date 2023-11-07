"Гастрономическое представление региона включит в себя полноценный рацион человека за день. Так, завтрак будет презентован блюдом русской национальной кухни — знаменитой гурьевской кашей в новом исполнении — с сухофруктами и орехами", — говорится в сообщении.

В качестве второго блюда будут представлены карачаевские хычыны с мясом, приготовленные из мяса карачаевского барана. Альтернативой выступит абазинская дзырдза из курицы с кукурузной бастой.

Запить все это гости смогут ногайским чаем, приготовленным на молочной основе. А сладкоежки смогут отведать десерт — черкесский капрон с авторским дополнением от шефа в виде воздушного крема и экзотических фруктов.

Отмечается, что гастрономическое представление украсит культурная программа, отражающая национальный колорит региона. Здесь же солисты государственного ансамбля "Эльбрус" представят зрителям национальные танцы народов Карачаево-Черкесии.