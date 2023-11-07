"Установлено, что природный комплекс находился под угрозой уничтожения. Из-за неорганизованного посещения территории и стихийной торговли происходили деградация почвы и захламление мусором. На объект наносились надписи, а доступ к нему не был ограничен, несмотря на обрушение породы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что после вмешательства прокуратуры на особо охраняемой природной территории были проведены геоэкологические исследования, а скальные породы очистили от надписей. Также были разработаны проекты восстановления памятника природы и организовано дальнейшее обустройство комплекса.

По данным надзорного ведомства, на прилегающей к памятнику местности уже появились парковка, торговые места для предпринимателей и другие сооружения туристической инфраструктуры, налажен постоянный экологический мониторинг.

Ранее сообщалось, что Ставрополье за год увеличило площадь охраняемых природных территорий на 1,4 тыс. га.