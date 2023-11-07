В ходе реконструкции восстановили исторический забор и ворота, в здании музея отремонтировали кровлю, заменили окна и двери, сделали водоотведение и гидроизоляцию. Холл преобразили в новое арт-пространство.

Кроме того, для музея приобрели новое интерактивное оборудование.

Отмечается, что Шуйский историко-художественный и мемориальный музей имени Фрунзе стал первым муниципальным музеем региона, получившим столь значительное финансирование на капитальный ремонт в рамках нацпроекта "Культура", и вторым музеем в городе, получившим современное оборудование.

Шуйский историко-художественный и мемориальный музей имени М.В. Фрунзе — один из старейших в Ивановской области. Это единый выставочный комплекс, рассказывающий о купеческой и промышленной истории Шуи, а также о работе Михаила Фрунзе в регионе. В марте следующего года музей отметит 85-летие.