Уточняется, что воздушное судно ООО "Авиакомпания "Икар" сообщением Сочи-Курган совершило посадку в аэропорту Тюмени. На борту находилось 110 пассажиров.

Кроме этого, из-за тумана в аэропорту Кургана отменен рейс ООО "Авиакомпания "Икар" сообщением Курган-Санкт-Петербург.

"На рейс продан 81 билет. По решению авиакомпании пассажиры автобусами отправлены в аэропорт г. Тюмени, откуда вылетят рейсом до Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.

Курганская транспортная прокуратура контролирует предоставление пассажирам необходимых услуг.