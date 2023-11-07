"В муниципальной системе "Безопасный город" по всему Сочи свыше 3,2 тыс. камер наблюдения. Сейчас формируем дополнительные программы обеспечения безопасности на новогодние и рождественские праздники, крупные событийные мероприятия. Все жители и гости должны быть уверены, что они под надёжной защитой, и для этого наш силовой блок круглосуточно работает в усиленном режиме", — написал градоначальник.

Он отметил, что в настоящее время "вместе с туристами в городе находится свыше 900 тысяч человек". "Готовимся к высокому зимнему сезону. На межведомственном уровне разработаны чёткие механизмы оперативного реагирования и противодействия всем видам угроз, регулярно проводим совместные учения и тренировки. Под постоянным контролем ключевые объекты критической инфраструктуры и транспорта", — сообщил Копайгородский.