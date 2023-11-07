Основные мероприятия фестиваля запланированы на 11 ноября, говорится в сообщении.
В рамках праздника пройдут мастер-классы по плетению кольчуг, чеканке монет, ткачеству, древнерусской письменности и другим. Запланированы также показательные выступления по мечевому бою, копейному бою, будет работать лучный тир.
На фестивале организуют ряд лекций, выступит рок-группа "Черный кофе".
Завершится фестиваль огненным шоу.
Вход на все мероприятия будет свободным.
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