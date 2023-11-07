В первый день фестиваля пройдет показ мультимедийного спектакля "Нюрнберг. Текст", состоятся круглый стол "Историк 2030: роль в формировании гражданского общества" и дискуссия "Суверенитет против глобализма".

Основные мероприятия фестиваля запланированы на 11 ноября, говорится в сообщении.

В рамках праздника пройдут мастер-классы по плетению кольчуг, чеканке монет, ткачеству, древнерусской письменности и другим. Запланированы также показательные выступления по мечевому бою, копейному бою, будет работать лучный тир.

На фестивале организуют ряд лекций, выступит рок-группа "Черный кофе".

Завершится фестиваль огненным шоу.

Вход на все мероприятия будет свободным.

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