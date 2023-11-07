"Следующие предложения касаются взаимосвязанных изменений ПДД и КоАП РФ, а именно: в ПДД предлагается прямо запретить управление СИМ в состоянии алкогольного опьянения, а также передачу управления СИМ лицу, находящемуся в состоянии опьянения", — сказал Шапошников на заседании "круглого стола" на тему "Первые итоги применения положений Правил дорожного движения по электросамокатам. Направления совершенствования регулирования".

Председатель Мосгордумы отметил, что нарушение запрета управлять СИМ в состоянии алкогольного опьянения повлечет распространение в отношении лица, управляющего СИМ, ответственности, предусмотренной в КоАП РФ за аналогичное нарушение водителями транспортных средств. Кроме того, Мосгордума предлагает установить в ПДД запрет пользователям СИМ покидать место ДТП, употреблять алкоголь, иные вещества после ДТП, а также установить обязанности пользователей СИМ по оказанию помощи пострадавшим и ряда других действий при ДТП.

Шапошников добавил, что действующие правила использования СИМ нуждаются в совершенствовании. По его словам, представители Мосгордумы изучили российский и международный опыт, статистику правонарушений, учли мнение МВД, шеринговых компаний, самих пользователей и пешеходов.

"Решение основной проблемы — неопределенность правового статуса пользователя СИМ. Поэтому предлагается ввести в КоАП РФ новый субъект ответственности — лицо, управляющее СИМ. Это позволит распространить на указанный субъект ряд составов КоАП РФ, связанных с нарушением ПДД, а также предусмотреть повышение ответственности, если правонарушения совершены в состоянии алкогольного опьянения", — отметил он.

Кроме того, по словам Шапошникова, предлагается признать в ПДД нарушением использование мобильного телефона без использования гарнитуры при передвижении на СИМ, что повлечет распространение на лиц, управляющих СИМ, мер ответственности, предусмотренных КоАП РФ за это нарушение для водителей транспортных средств.

"Отдельно хочу обратиться к руководству шеринговых компаний Москвы с предложением оперативно установить автоматическое снижение скорости прокатных СИМ до 20 км в час в соответствующих зонах, прежде всего это жилой сектор", — добавил он.

Шапошников сообщил, что Мосгордума направит свои предложения в Госдуму по внесению изменений в КоАП, а также в правительство РФ — по изменениям Правил дорожного движения.

К средствам индивидуальной мобильности (СИМ) относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства передвижения.