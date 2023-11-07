"За три дня фестиваля курорт "Эльбрус" посетили более 10 тыс. гостей. Участники приготовили более 20 национальных блюд, в том числе: хычины, шашлык, ашрык и шурпу, манты, форель на огне, бараньи язычки, ребрышки, люля-кебаб, сохту", — говорится в сообщении.

Отмечается, что гости фестиваля выпили 150 литров безалкогольного глинтвейна, 50 литров айрана, а также чай со 120 банками варенья. Также в рамках фестиваля были организованы увлекательные кулинарные мастер-классы и дегустация национальных блюд. Всесезонный горный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 17 км трасс различной сложности и сеть подъемников.