"Помощь спасателей потребовалась местному 43-летнему спелеологу, который не смог выбраться из пещеры Чертова нора. Находится она в каньоне реки Агуры на правом берегу у водопада Чертова купель", — говорится в сообщении.

Отмечается, что изначально вытащить мужчину из пещеры пыталась коллега, которая затем привлекла еще одного спелеолога. Однако помочь выбраться ему из ловушки они не смогли.

"Ход в пещере оказался достаточно узким, к тому же рядом со спелеологом находился его друг, и приблизиться к ним удалось лишь двум самым стройным спасателям. Сотрудники ЮРПСО при помощи альпинистского снаряжения помогли мужчине выбраться наружу", — сообщает пресс-служба.

Медицинская помощь никому не понадобилась, все закончилось благополучно.