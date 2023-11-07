С соответствующим предложением к нему обратился сенатор от Краснодарского края Александр Трембицкий. "Около 13 лет этот вопрос (взлета курсом на горы — ИФ) стоит на повестке дня, и никак не разрешится, хотя в 2011 году такой взлет был осуществлен, и подтверждена его безопасность. Предлагаю все же вернуться к обсуждению этой темы. Вы как молодой профессиональный руководитель придумаете какой-то выход", — сказал Трембицкий.

Из-за существующего запрета увеличивается нагрузка на соседний аэропорт в Анапе, а также на транспортную логистику в связи с доставкой туда пассажиров, пояснил он.

Вопрос "имеет место быть, но к нему нужно подходить очень аккуратно" с точки зрения безопасности полетов, заявил в свою очередь Ядров.

"Мы действительно подготовили поручение нашему научно-исследовательскому институту исходя из типов воздушных судов проработать эту ситуацию, — сказал он. — У нас есть аналогичный курс взлета во "Внуково": при выполнении полетов с этим курсом широкофюзеляжные воздушные суда и несколько типов бизнес-джетов постоянно уклоняются в соответствующую запретную зону — они просто не выдерживают траектории при выполнении взлетов. Такая же схема у нас в Геленджике. И раньше при высокой интенсивности, когда использовали этот курс во "Внуково", мы ежедневно сталкивались с уклонением, по 5-7 случаев за сутки. И если 5-7 случаев по уклонению будут у нас в Геленджике, понятно, где будет самолет".

С февраля прошлого года аэропорт Геленджика закрыт для обслуживания рейсов в связи с началом военной операции на Украине. До ограничений он принимал рейсы крупнейших российских авиаперевозчиков, в том числе "Аэрофлота", "Победы", "России", S7, "ЮТэйр". При этом все взлетные операции они выполняли в сторону моря, а посадочные — со стороны моря. Но из-за сильных ветров аэропорт часто закрывался, в связи с чем прибывавшие самолеты были вынуждены уходить на запасной аэродром в Анапу, а планировавшие вылететь из Геленджика — застревали там на продолжительное время.

В 2017 году "Победа" обращалась в Росавиацию, чтобы та утвердила программы подготовки пилотов к вылетам и посадкам в Геленджике со стороны гор, однако ведомство ей в этом отказало. Позднее компания подала иск к Росавиации. На судебном заседании представитель ведомства заявлял, что взлет в сторону гор в Геленджике запрещен из соображений безопасности. Представитель "Победы" парировала, что "Аэрофлот" несколько лет все же осуществлял взлет по такому курсу. Суд в итоге поддержал ответчика.