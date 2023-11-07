"Дорога Баяндай — Нагалык ведет к известному туристическому месту — санаторию Нагалык. Сюда со всей области и других регионов приезжают люди из-за уникальной лечебной грязи", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Кобзева.

Капремонт проведен за два года в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". На это из областного и федерального бюджетов было выделено 560 млн рублей. Объект сдан в эксплуатацию.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства области Максима Лобанова, ранее на этом участке автодороги было грунтовое покрытие, лишь частично асфальт. Сейчас заасфальтированы все 15 км пути.

"Так как дорога проходит по территории двух населенных пунктов — поселка Баяндай и села Нагалык, особое внимание уделено безопасности пешеходов", — цитирует пресс-служба Лобанова.

Отмечается, что в текущем году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в области отремонтировали несколько дорог, которые ведут к туристическим местам.

В частности, как сообщалось, проведен капремонт моста через реку Ишин-Гол на трассе Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово, которая идет в сторону пролива Малое море озера Байкал и на север Иркутской области, и двух участков дороги Кутулик — Бахтай — Хадахан, ведущей к популярным у туристов "золотым пескам" на берегу Братского водохранилища в Аларском районе.