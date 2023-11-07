"Основой для разработки концепции парка стал символ города — павловский платок, производство которого находится в пешеходной доступности от парка. Мы взяли одну из самых популярных моделей платка — "Сон бабочки" и выделили на нем 10 оттенков, которых и придерживались во всем проекте. Внешне абрис парка напоминает матрешку, что сочетается с платком. В этих цветах будут выполнены все малые архитектурные формы и элементы парка", — приводятся в сообщении слова министра благоустройства Михаила Хайкина.

Площадь участка в границах проектирования составляет 13,4 га. Он расположен в восточной части города, на берегах реки Клязьмы и озера Карповское.

Предполагается, что точками притяжения станут фотозона с матрешками, световая конструкция "Одуванчики", памп-трек, отдел "Цветущая поляна" и зона отдыха с шезлонгами у реки, а также всесезонная горка. Для любителей спокойного отдыха обустроят зону "Тайна сердца", для детей установят игровой комплекс, появится зона экологического образования "Зеленая фабрика". Также в парке будет оборудованная спортивная площадка с тренажерами для воркаута, зона барбекю и площадка для дрессировки собак.

Работы в парке проведут в 2024 году.