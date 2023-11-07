Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и дома культуры провели тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-формате.

"В этом году Всероссийская акция "Ночь искусств" прошла не только в крупных районных учреждениях культуры, но и, что примечательно, в сельских ДК и библиотеках, которые были модернизированы, в том числе, в рамках нацпроекта "Культура". Всего в афише более 200 мероприятий. Их участниками стали более 30 тысяч человек",- приводятся в сообщении слова министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной.

В Туле в творческом пространстве "Девятка" прошла встреча туляков с кинорежиссером, народной артисткой России Аллой Суриковой и известной саксофонисткой Вероникой Кожухаровой.

В ретрокинотеатре "Майский" прошли бесплатные кинопоказы российских фильмов. А в ремесленном дворе "Добродей" состоялась презентация инклюзивно-просветительского проекта "Свет окна", реализованного на грант правительства Тульской области.

В "Ночь искусств" в музеях региона посетители не только ознакомились с постоянными экспозициями, но и стали участниками разнообразных культурно-познавательных мероприятий: квестов, лекций, мастер-классов.

Так, в Тульском государственном музее оружия для молодежных команд провели интеллектуальный блиц-турнир "Знай наше!". В культурно-выставочном комплексе "Л. Н. Т." гостям показали моноспектакль "Скажи мне правду о войне", а после — угостили яснополянской выпечкой на чаепитии в литературном кафе "Стива".

В музее "Тульские самовары" посетители пообщались с современным самоварным мастером, туляком Александром Рыбаковым. В Выставочном зале прошла творческая встреча с тульским художником Александром Майоровым. Здесь же состоялись лекции по киноискусству и фотосъемке.

Посетители Тульского областного краеведческого музея стали слушателями авторской лекции краеведа Владимира Шарикова. Музыкальные гостиные прошли в мемориальном музее Н.И. Белобородова, музее П.Н. Крылова, Тульском музее изобразительных искусств. А за приключениями можно было отправиться в Музей обороны Тулы. Посетителям предложили интерактивный маршрут "С картой по музею", экскурсию с элементами ролевой командной игры "Музейный следопыт", театрализованную экскурсию "Победа одна на всех" и командную игру "Россия в деталях".

В Тульском областном театре юного зрителя прошла онлайн-лекция "Театр: встреча с искусством — источник и условие развития личности".

В областной научной библиотеке большой интерес вызвали музыкально-поэтический квартирник на Тургеневской и литературно-танцевальное шоу "Жаркий ветер с Востока". А в Тульском областном колледже культуры и искусства гостей пригласили на иммерсивный спектакль-поиск, созданный на основе деятельности поисково-спасательных отрядов. На хореографическом занятии "Танцевальное содружество" показали народные танцы. На мастер-классе желающие разучили элементы русской пляски, аварского и башкирского танца.

В творческом индустриальном кластере "Октава" прошли поэтический перформанс "Голос поэзии" и лекция искусствоведа, куратора Государственной Третьяковской галереи Игоря Волкова.

Ежегодная акция "Ночь искусств" в этом году была приурочена ко Дню народного единства и прошла под девизом "Россия объединяет".