Он отметил, что популярность экотропы растет, несмотря на то, что озеро холодное.
"Все развивается, все достаточно динамично. Если учесть, что это холодный водоем, в котором нет тропических рыбок (это все-таки не аквариум), то динамика видна и популярность растет", — констатировал Калмыков.
Он подчеркнул, что подводная экотропа в Телецком озере стала первой подобной тропой в России. Привлекательности ей добавляет то, что она устроена рядом со старым пирсом, который когда-то давно был разбит штормом.
Сейчас, по словам Калмыкова, в старом пирсе селятся различные рыбки. Наверху оборудована дайв-станция, есть баллонные компрессоры, есть костюмы для дайвинга. Подводная экотропа позволяет зарабатывать и местным жителям в поселке Яйлю, в гостевых домах которых останавливаются приезжающие туристы.
Для погружения в Телецкое озеро приезжают дайверы из разных регионов России.
"Водоем Телецкое озеро достаточно сложный для дайвинга — это после 20 метров уже космическая темнота, это стенки обрывистые, как бы в бесконечность уходящие... Ну, вот как раз это и нравится специалистам", — добавил Калмыков.