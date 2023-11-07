"В 2022 году у нас было 388 человек, то в этом году на текущую дату — потому что дайвинг у нас круглогодичный, то есть зимой, летом, осенью и так далее — это уже 444 человека, то есть вы видите, прирост есть. Да, причем были дайверы, которые пробные спуски делали, — это 146 человек. Могу отметить, что 17 детей было", — сказал Калмыков.

Он отметил, что популярность экотропы растет, несмотря на то, что озеро холодное.

"Все развивается, все достаточно динамично. Если учесть, что это холодный водоем, в котором нет тропических рыбок (это все-таки не аквариум), то динамика видна и популярность растет", — констатировал Калмыков.

Он подчеркнул, что подводная экотропа в Телецком озере стала первой подобной тропой в России. Привлекательности ей добавляет то, что она устроена рядом со старым пирсом, который когда-то давно был разбит штормом.

Сейчас, по словам Калмыкова, в старом пирсе селятся различные рыбки. Наверху оборудована дайв-станция, есть баллонные компрессоры, есть костюмы для дайвинга. Подводная экотропа позволяет зарабатывать и местным жителям в поселке Яйлю, в гостевых домах которых останавливаются приезжающие туристы.

Для погружения в Телецкое озеро приезжают дайверы из разных регионов России.

"Водоем Телецкое озеро достаточно сложный для дайвинга — это после 20 метров уже космическая темнота, это стенки обрывистые, как бы в бесконечность уходящие... Ну, вот как раз это и нравится специалистам", — добавил Калмыков.