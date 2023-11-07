В материалах картотеки арбитражных дел говорится, что речь идет о выплате неустойки "за несвоевременное исполнение обязательств по инвестиционному соглашению от 2 апреля 2021 года за период апрель-август 2023 года в размере 500 млн рублей".

Исковое заявление суд принял, назначил предварительное заседание по делу на 4 декабря.

В аэропорту Южно-Сахалинска в конце 2017 года началось строительство терминала, но вскоре проект был заморожен. В 2021 году правительство региона объявило конкурс на поиск нового подрядчика для завершения строительства объекта. ООО "Красинвест" 9 марта 2021 года было признано победителем конкурса с предложением 12,5 млрд рублей. Между компанией и правительством Сахалинской области 2 апреля 2021 года подписано инвестиционное соглашение по этому объекту и управлению терминалом.

Для завершения строительства терминала инвестор и регион в июне 2021 года создали совместное предприятие АО "Восточные ворота страны" с уставным капиталом 13 млрд 171,72 млн рублей, в котором 51% — доля "Красинвеста", 49% — Минимущества Сахалинской области.

Как сообщала тогда пресс-служба областного правительства, инвестор ("Красинвест") взял на себя обязательство завершить строительство терминала не позднее второй половины 2022 года. Затем срок несколько раз сдвигали — первоначально на конец 2022 года, затем на первый квартал 2023 года. В итоге терминал был запущен 7 августа 2023 года. Задержки губернатор региона Владимир Лимаренко связывал с санкциями, заменой запланированного к получению европейского оборудования на азиатское.

Новый терминал площадью почти 47,5 тыс. кв. метров стал самым большим в Дальневосточном федеральном округе. Планируемая пропускная мощность на внутренних линиях — 1 тыс. пассажиров в час, на международных — 600 пассажиров в час. Объем инвестиций в строительство составил 12,5 млрд рублей. Новый терминал возвели рядом с уже действующим аэровокзалом.

Аэропорт Южно-Сахалинска имеет статус международного с 1990 года, допущен к приему/выпуску более 30 типов воздушных судов, является базовым для авиакомпании "Аврора". Он принадлежит правительству Сахалинской области. В 2022 году аэропорт Южно-Сахалинска обслужил почти 1,3 млн пассажиров, что на 11,5% больше, чем в 2021 году, и почти достиг допандемийного уровня 2019 года, когда пассажиропоток превысил 1,3 млн человек.

ООО "Красинвест" ранее принадлежало московскому АО "Базовый аэропортовый оператор". Теперь, согласно ЕГРЮЛ, оно контролируется АО "Краско", учредители которого не заявлены.