«Московский туроператор IZI Tour с 13 сентября отменил полетную программу Мурманск – Анталья. В результате туристы не смогли вылететь в оплаченные туры, а тем, кто уже находился на отдыхе, пришлось повторно приобретать билеты в Мурманск. По возвращении они предъявили претензии турагентствам. Те обратились за возвратом средств по аннулированным турам или повторной оплате обратного перелета. Однако туроператор на запросы не отвечает. По предварительным подсчетам, сумма задолженности составляет более 7 млн рублей. Всего пострадало 156 человек, а каждый тур стоил от 100 до 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

По информации РСТ, «Ассоциация туристических предприятий Мурманской области» направила президенту союза Илье Уманскому письмо с просьбой вмешаться в ситуацию. В нем подчеркивается, что турагентства возмущены таким отношением со стороны туроператора.

«Как разъяснил гендиректор туроператора «Визит Мурманск» Олег Теребенин, 18 сентября IZI Tour по электронной почте уведомил партнеров о том, что в связи с окончанием полетной программы Мурманск-Анталия-Мурманск начиная с 28 сентября рейсы по их заявкам не состоятся, а все бронирования будут аннулированы. Турагентства направили заявления на возврат денежных средств, однако туристы до сих пор почти ничего не получили, информацию о предполагаемых датах возврата туроператор не дает. Сумма претензий по отмененным турам только у компании «Визит Мурманск» превышает 1,6 млн рублей», — отмечают в пресс-службе РСТ.

По данным Теребенина, некоторые агентства получили полный или частичный возврат средств для своих туристов, но это лишь маленькая часть уплаченных средств. Агентства опасаются, что их туристам вообще не вернут деньги, так как никакой информации по дальнейшим компенсациям туроператор не предоставляет, а запросы в свой адрес игнорирует.

«Ранее турагентства из Саратова, Ульяновска, Волгограда сообщали РСТ об аналогичных проблемах с возвратом средств за отмененные туры IZI Tour в Турцию и Египет. Юридическая служба объединения занимается этой проблемой», — говорится в сообщении.

Как следует из данных единого федерального реестра туроператоров Минэкономразвития, ответственность компании перед туристами застрахована на 50 млн рублей в ООО "Страховая компания "ТИТ". Договор заключен 1 сентября 2023 года и действует до 31 августа 2024 года.