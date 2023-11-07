"Видновский лесопарк стал комфортным и безопасным для прогулок в любое время года. Мы надеемся, что жители оценят нашу работу и будут бережно относиться к природе и благоустройству и лесопарк станет их любимым местом отдыха", — приводятся в сообщении слова главы ведомства Михаила Хайкина.

На территории парка проложили прогулочные дорожки, вдоль которых установили освещение и видеонаблюдение. В части, примыкающей к оврагу, появилась тропа из настила и смотровая площадка. Кроме того, на территории установили парковую мебель, организовали площадку для тихого отдыха. Также в лесопарке предусмотрели место для прогулок с домашними питомцами.

В ближайшее время на территории планируют открыть детскую игровую площадку и спортивную зону, павильон проката спортивного инвентаря, комнату матери и ребенка.

Все работы планируют завершить до конца текущего месяца.

Программа "Парки в лесу" реализуется в Подмосковье с 2021 года. В течение пяти лет будет обустроено 50 парков. С начала года открыли лесопарки в городских округах Балашиха, Лобня, Электросталь, Подольск, Фрязино, Домодедово, Истра и Люберцы.