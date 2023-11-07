«По данным ассоциации «Мир без границ», на конец октября по безвизовому режиму для туристических групп из России в Китай выехало около 70 тыс. российских туристов. В Россию по безвизовому режиму для туристических групп приехало 25 тыс. китайских туристов. Больше всего принимает Дальний Восток», — говорится в сообщении.

Соглашение о групповых безвизовых поездках между Россией и Китаем было перезапущено 1 августа. В его рамках группы от пяти до 50 человек, организованные туроператорами, могут выехать в соседнюю страну по групповой визе на срок до 15 дней.

«Приморский край принял за эти полтора месяца около 15 тыс. организованных китайских туристов, приехавших по безвизовому каналу. Амурская область приняла 5 тыс. туристов, еще около 5 тыс. туристов из КНР приехали в Москву. Наименьшие показатели по приему китайских туристов из приграничных регионов – у Хабаровского края (чуть более 100 человек). При этом из Хабаровского края в Китай за полтора месяца действия «безвиза» выехало примерно 3 тыс. российских туристов», — сообщает ассоциация.

По ее данным, основная причина низких показателей по приему у Хабаровского края – требование пограничников о том, чтобы списки китайских туроператоров были заверены «живой» печатью.

«При этом у Китая официально действует электронная печать, которая ставится автоматически при заверении списков безвизовых групп местными властями КНР. Электронную печать на безвизовых списках принимают во всех российских регионах, куда въезжают китайские туристы по безвизовому обмену, кроме Хабаровского края», – поясняют в АТОР.