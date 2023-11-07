"Новая зона отдыха для туристов рядом с городским прудом обустроена по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства", — сказал Албаков.

По данным представителя ведомства, регион получил субсидию из федерального бюджета для реализации этого проекта на этот год в размере порядка 80 млн руб. Грантовая поддержка с учетом регионального софинансирования составила свыше 81 млн руб.

"Всего объектов для реализации было 23, часть из них благоустроена на равнине, другие — в горах. Проекты разные, начиная от видео и аудиосистем, которые показывают туристический потенциал региона, заканчивая зоной отдыха, одна из них построена в Назрани", — добавил собеседник агентства.