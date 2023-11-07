"18 павильонов-резидентов ВДНХ подготовили специальные программы в рамках международной выставки-форума "Россия", — написал Собянин во вторник в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в музее городского хозяйства Москвы покажут 13-метровый макет столицы, расскажут о работе различных служб над созданием комфортной среды для жителей. В павильоне №31 "Геология" пройдёт выставка о достижениях российских учёных в сельском хозяйстве.

Кроме того, Музей кино собрал экспозицию об истории российского кинематографа. Также здесь запланирована выставка, посвящённая фильму "Трудно быть богом" Алексея Германа.