"На новогодних праздниках Сочи примет около 270 тысяч гостей. Тематически украсим въездные ворота, трассу, соединяющую центр с курортами горного кластера. В основе проектов — темы патриотизма, любви к стране и нашему Сочи, подчеркнём индивидуальность и особенности главного курорта России. Эти конструкции будем использовать и при оформлении последующих событийных мероприятий в течение всего года", — написал градоначальник.

Он отметил, что в 2024 году к каждому празднику — Новому году и Рождеству — Сочи готовит уникальную концепцию оформления курорта.

"Сейчас разработали проекты для Нового года и Рождества — в каждом районе свой подход к созданию фотозон, украшению улиц, парков и скверов. В эти даты люди традиционно посвящают много времени своим родным и близким: мы сделаем акцент на хорошо знакомых миллионам наших сограждан сюжетах, чтобы каникулы объединили все поколения. К примеру, на площади Южного мола откроем резиденцию Деда Мороза, и в центре ель из мандаринов и фигуры героев из отечественных мультфильмов", — сообщил Копайгородский.

По его словам, завершить новогоднее оформление планируется к 1 декабря.