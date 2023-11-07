"Сегодня и у нас снова грустные новости — в возрасте 21 года умерла старая львица Тисса (средняя продолжительность жизни львов в природе — около 15 лет)", — написала она в своем телеграм-канале.

Ранее, летом 2022 года, после болезни в возрасте 18 лет умер глава львиного семейства Бонифаций. У него и Тиссы осталась дочь — 10-летняя львица Лея.

"Негоже даме "в самом соку" оставаться одной. Поэтому мы планируем весной привезти ей красавца-супруга. Есть один на примете", — добавила Соколова.

По ее словам, в современных зоопарках животные чаще всего доживают до глубокой старости и даже значительно переживают свой век. Директор учреждения упомянула сивуча Кима, прожившего самую длинную жизнь из когда-либо регистрированного среди представителей его вида — 33 года.

"Долгожительству в зоопарках способствуют хорошее питание, регулярное ветеринарное наблюдение и лечение (при необходимости), а также отсутствие хищников (в природе ослабевшие старые животные часто становятся добычей для кого-то более сильных). Тем не менее, старые животные все равно уходят, оставляя след в сердцах тех, кто за ними ухаживал, и воспоминания у тех, кто регулярно приходил их навещать", — добавила руководитель Калининградского зоопарка.