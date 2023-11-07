"Протяженность последнего отрезка составит около 5,9 километров. Участок предусматривает строительство двух станций "Ватутинки" и "Троицк". В перспективе на территории, прилегающей к станциям, будет проживать около 300 тысяч человек. Также проект принесет пользу жителям других районов Москвы, например, Северному Бутову, Ясеневу и Теплому Стану", — отмечается в сообщении комитета со ссылкой на Княжевскую.

Троицкая линия будет начинаться от станции "ЗИЛ". Всего на линии протяженность 42 км спроектировано 17 станций, 5 из них пересадочные.

В июне была утверждена планировка отрезка "Коммунарка" — "Кедровая" длиной 9,3 км, а участок от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки" планируется ввести в 2024 году.