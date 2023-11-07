"Участниками ежегодного события стали более 370 тысяч жителей и гостей столицы. Мероприятия проводились в театрах, музеях, концертных залах, парках, на московских улицах и даже в метро", — сказала Сергунина во вторник.

По ее словам, к акции присоединились свыше 100 площадок. Открыла "Ночь искусств" 4 ноября театрализованная экскурсия "Поэтический променад", которая завершилась у памятника Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади.

"На следующий день с ключевыми моментами его биографии зрителей познакомили на одноименной станции метро. Спектакль "Маяковский. Сторителлинг. О жизни" актера и режиссера Сергея Катюхи затронул грузинское детство, московскую юность, важные встречи и другие события, сформировавшие личность драматурга. Здесь же была сыграна литературно-музыкальная композиция "Маяковский. Послушайте!" по мотивам автобиографии "Я сам", его письмам, открыткам, стихам и песням. В постановке приняли участие актеры театра "Мастерская Петра Фоменко", — сказала Сергунина.

Она отметила, что в рамках акции музыку Сергея Рахманинова исполнили сразу на двух площадках — в государственном музее А.С. Пушкина она прозвучала в классическом варианте, а в Театре эстрады — в джазовой обработке.

"Большой интерес у аудитории вызвали спектакли и поэтические чтения в креативном пространстве "Новый Манеж". Среди выставочных площадок самыми посещаемыми стали музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", усадьба Измайлово, комплекс "Провиантские склады" Музея Москвы и Музей космонавтики", — уточнила Сергунина.

Традиционная ежегодная акция "Ночь искусств" проводилась в городе с 4 по 5 ноября под девизом "Россия объединяет". В ходе акции в столице прошли спектакли, концерты, экскурсии и выставки.

В этом году программу посвятили юбилеям Маяковского, поэта Андрея Вознесенского, Рахманинова, архитектора Алексея Щусева и инженера Владимира Шухова.