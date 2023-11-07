"Авиакомпания 31 октября 2023 года получила сертификат эксплуатанта гражданской авиации на выполнение авиационных работ. Речь идет о перевозке почты и грузов до отдаленных населенных пунктов, рейсах в рамках тушения и мониторинга лесных пожаров", — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что "Тундра" будет летать на самолетах Ан-2 в северных и арктических районах Якутии. Место базирования авиакомпании — поселок Батагай Верхоянского района.

ООО "Авиакомпания "Тундра" было зарегистрировано 10 ноября 2022 года в пос.Батагай с уставным капиталом 100 тыс. руб., в котором 49% — у "Полярных авиалиний", 25% — у Михаила Соловьева, по 13% — у Бориса Егорова и Максима Пелли (возглавил предприятие).

В пресс-службе "Полярных авиалиний" "Интерфаксу" сообщали ранее, что "Тундра" создана "в целях развития малой авиации в труднодоступных районах Крайнего Севера в Якутии".

Авиакомпания "Полярные авиалинии" выполняет пассажирские и грузовые перевозки, а также санитарные, обзорные рейсы, поисково-спасательные операции. По данным Росавиации, компания базируется в аэропортах Батагая, Зырянки, Магана, Нюрбы, Тикси, Якутска. В парке перевозчика числятся самолеты Ан-24, Ан-26, Ан-2, Ан-3, L-410, Pilatus PC-6, Diamond DA40 и вертолеты Ми-8.