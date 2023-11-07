"В городской стратегии озеленения основной упор — на местный посадочный материал. В Сочи растёт количество питомников, где выращивают деревья и кустарники. На площадке в Нижнем Буу под пальмы здесь отдано более трёх гектаров земель", — рассказал градоначальник.

Он отметил, что в питомнике пальмы различных сортов выращивают из семян, собранных на курорте. "На улицах Сочи уже высажены 8 тысяч растений из этого питомника. Экологическая безопасность и фитосанитарный контроль обеспечены. Потенциал — увеличить вдвое задействованные здесь площади. Всего же у предприятия четыре производственных участка. Все вовлечены в оборот", — добавил Копайгородский.