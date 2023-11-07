По данным оперативной обработки филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 08:24 мск, находился в Тере-Хольском районе Тувы примерно в 60-65 км от границы с Монголией.

Интенсивность сотрясений в эпицентре — 5,8 балла по шкале MSK-64.

Ранее со ссылкой на данные Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН сообщалось, что в 08:24 мск был зарегистрирован подземный толчок энергетическим классом 10,8 магнитудой 3,7 с эпицентром в 230 км юго-восточнее Кызыла, рядом с горным озером Тере-Холь на границе с Монголией.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в республике, где сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.