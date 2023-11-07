Соответствующая договоренность достигнута на встрече губернатора Игоря Кобзева с гендиректором авиакомпании Андреем Мартиросовым.

Как уточнил глава региона, стороны решили в течение месяца разработать варианты развития и модернизации инфраструктуры аэродрома и аэровокзального комплекса.

"Правительство Иркутской области, авиакомпания "ЮТэйр", "Иркутская нефтяная компания" (реализует в Усть-Куте газовый проект — ИФ) при участии муниципалитета должны выработать единую позицию по проведению реконструкции или капитального ремонта аэродрома, собственником которого является РФ, для обращения в Росавиацию на получение федерального софинансирования работ. Со своей стороны, регион планирует привести в порядок дорогу к аэропорту", — цитирует Кобзева пресс-служба.

Как сообщается, в аэропорту необходимо провести мероприятия по реконструкции или капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы (ВПП), рулежных дорожек, перрона, мест стоянки воздушных судов, локальных очистных сооружений.

Сейчас ВПП в Усть-Куте может принимать самолеты Ан-24, Ан-26, Як-40, Ан-148, ATR-42, CRJ-100/200, а также вертолеты. Однако сама полоса не ремонтировалась с момента основания аэропорта в 1963 году. В настоящее время аэропорт, в среднем, в день обслуживает четыре рейса в сутки, его зал ожидания рассчитан на пребывание всего 50 человек.

По данным властей, в прошлом году пассажиропоток аэропорта составил более 80 тыс. человек. По итогам текущего года прогнозируется рост пассажиропотока на 25%.

Через аэропорт идет доставка вахтовиков на месторождения "Иркутской нефтяной компании", он также используется для доставки грузов в Якутию.

Аэропорт Усть-Кута находится на севере Иркутской области, в 10 км от Усть-Кута. Имеет бетонную полосу длиной 2 км.