"В связи с текущими событиями в Израиле авиакомпанией "Белавиа" 06.11.2023 была организована перевозка пассажиров из Тель-Авива в Минск", — говорится в сообщении.

"Самолет "Белавиа" Boeing 737-800 со 117 пассажирами на борту вылетел из аэропорта имени Бен-Гуриона в направлении Минска в 11:45 по местному времени (12:45 по минскому). Среди пассажиров: 108 — взрослые, 9 — дети в возрасте до 2 лет", — проинформировали в авиакомпании.

Там отметили, что рейс выполняется усиленным экипажем, в составе которого три опытных пилота, бортпроводники и авиационные техники.

"Выполнение рейса стало возможным благодаря содействию МИДов двух стран, белорусской дипмиссии в Израиле, Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и других компетентных органов", — сообщили в "Белавиа".