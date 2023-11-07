"Благодаря этому мы проведем реконструкцию водопроводных сетей в городе Дигора, завершим строительство инженерной инфраструктуры масштабного туристско-рекреационного кластера "Алания Парк". Также на 400 млн рублей приобретем автобусы для обновления парка общественного транспорта", — приводятся в сообщении слова председателя правительства республики Бориса Джанаева.

По его словам, в республике активно применяются механизмы поддержки в рамках федерального проекта "Инфраструктурное меню". На 2022-2023 годы Северной Осетии было предусмотрено 811 млн рублей инфраструктурных бюджетных кредитов.

"Средства направлены на создание объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации четырех социально-значимых инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства, туризма и рекреации. Это комплекс жилой и коммерческой застройки на набережной реки Терек во Владикавказе, жилой квартал в северо-западной части Владикавказа, комплекс "Аква-Сити" во Владикавказе туристической направленности, туркомплекс "Кахтисар" в селе Даргавс", — приводятся в сообщении слова Джанаева.

Он добавил, что на 2024-2025 годы Северной Осетии предусмотрено еще 620 млн рублей инфраструктурных бюджетных кредитов на строительство инженерной инфраструктуры, а также детского сада в рамках проекта по жилой застройке во Владикавказе.

Таким образом, общий объем финансирования в рамках использования инструментов "Инфраструктурного меню" составляет почти 4 млрд рублей, что позволит решить первостепенные задачи для реализации ключевых проектов развития Северной Осетии, подытожил Джанаев.