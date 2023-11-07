Сильные показатели компании в период пасхальных праздников в первом финквартале, а также рекордные летние объемы пассажирских перевозок компенсировали негативные последствия существенного роста цен на топливо для результатов Ryanair.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль за период с апреля по сентябрь составила 2,18 млрд евро по сравнению с 1,37 млрд евро за аналогичный период годом ранее.

Выручка Ryanair увеличилась до 8,58 млрд с 6,62 млрд евро в первом полугодии предыдущего фингода.

Услугами авиакомпании в апреле-сентябре воспользовались 105,4 млн пассажиров — это на 11% больше, чем годом ранее.

Ryanair подтвердила прогноз, согласно которому ее пассажиропоток в этом фингоду достигнет 183,5 млн пассажиров. Однако в компании предупреждают, что достижение этого прогноза зависит от того, выполнит ли Boeing свои обязательства по поставке ей самолетов.

Компания рассчитывает получить чистую прибыль в размере 1,85-2,05 млрд евро в этом фингоду.

Ryanair намерена выплатить дивиденды в размере 0,35 евро на акцию двумя траншами в 2024 году.