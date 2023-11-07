Уточняется, что для комфортного и безопасного пребывания жителей и гостей построят стоянки, смотровые площадки и другие места отдыха. Обустроят беседки, столы, настилы под палатки, лавки, костровые зоны, места сбора мусора и туалеты.
Также, добавляет пресс-служба, отдельно будет разработан проект обустройства кордона Морозова. На туристско-рекреационной территории установят домики, баню, смотровые вышки для наблюдения за животными, визит-центр, обустроят парковку.
Кроме этого, предусмотрено создание уникального парка арт-объектов, где выставят макеты животных ледникового периода: мамонтов, саблезубых тигров, шерстистых носорогов.
Запланировано создание смотровой площадки "Орлиное гнездо" на высоте 160 метров, откуда открывается вид на долину реки Большая Хадата, горные массивы Пусьёрка и Няропэ, говорится в сообщении.