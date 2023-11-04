Договор о реализации межрегионального патриотического туристско-образовательного проекта "Уроки с путешествием" подписали на полях выставки-форума "Россия" на ВДНХ Никитин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Мы подписали символичное соглашение, которое позволит на системной основе отправлять всех школьников, которые изучают историю, провести урок на месте событий. В рамках проекта более 13 тыс. нижегородских школьников смогут посетить места Сталинградской битвы. Естественно, мы волгоградских школьников ждем в Нижнем Новгороде, расскажем им про нижегородское ополчение, про Минина и Пожарского", — сказал Никитин.

В свою очередь Бочаров напомнил, что воины нижегородской земли также принимали участие в Сталинградской битве.

"Уроки с путешествием. Нижний Новгород — Волгоград. Волгоград — Нижний Новгород" — проект двух регионов, который родился в ответ на предложения родителей о внедрении новых форматов обучения для сохранения исторической памяти; погружении детей в атмосферу городов, где свершились исторические события — победа советского народа в Сталинградской битве и формирование в Нижнем Новгороде Всенародного ополчения для освобождения Москвы в 1612 году", — пояснили в пресс-службе Волгоградской области.

По ее данным, в течение года участниками бесплатных туристических поездок станут более 23 тыс. школьников — все десятиклассники двух областей. Партнером проекта выступает ОАО "РЖД" — первый поезд отправится уже 6 ноября,