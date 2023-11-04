"В рамках выставки работает мультимедийная и иммерсивная экспозиция "Почувствуй Россию", которая знакомит посетителей со всеми возможностями и многообразием путешествий по стране. Она представляет все регионы России, объединенные в девять макротерриторий: Большой Кавказ, Большая Волга, Дальний Восток, Балтика, Север, Сибирь, Золотое кольцо, Большой Урал, Юг России. Каждая макротерритория представлена в отдельном пространстве и является фотозоной с ключевыми артефактами — главными символами регионов, а также описаниями и видеороликами о возможностях для отдыха и туризма. В центре каждого пространства располагается узнаваемый туристический объект территории, информация о достижениях регионов, их главных достопримечательностях и маршрутах", — сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Фото: Пресс-служба Минэкономразвития РФ

Как подчеркивается в сообщении, экспозиция задействует мультимедийные возможности, чтобы в полной мере передать самобытную атмосферу каждого региона.

"Так, у всех макротерриторий свои запахи, звуки, тактильные поверхности, визуальные эффекты. Например, в зоне Большого Кавказа можно посидеть на горнолыжном подъемнике, поймать эхо и вдохнуть горную свежесть. В пространстве Большой Волги будет возможность встать за штурвал круизного лайнера, а на Дальнем Востоке посетители смогут послушать, как звучит кипящий гейзер, и прикоснуться к вулкану. Благодаря выставке посетители узнают множество интересных и необычных фактов о нашей стране — ее уникальных природных объектах, исторических памятниках, многовековых традициях, современном искусстве, народных ремеслах, промышленных гигантах и многом другом", — отмечают в пресс-службе.

Фото: Пресс-служба Минэкономразвития РФ

Экспозиция "Почувствуй Россию" располагается в павильоне D и будет открыта для посетителей все время работы выставки-форума "Россия". Посетители смогут принять участие в розыгрыше туров, квестах, мастер-классах, экскурсионных программах, воспользоваться аудиогидом, получить консультации по подбору туров и спланировать свое следующее путешествие.

Выставка-форум "Россия" пройдет на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Ее участники — 89 регионов страны, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. Каждый субъект представит свой стенд, где будет знакомить посетителей с ключевыми достижениями в различных отраслях. Всего будет работать 131 экспозиция.