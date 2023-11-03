"Самые популярные даты для бронирований на новогодние праздники — 3,4 и 5 января. Наиболее популярны у туристов четырех- и трехзвездочные гостиницы, номера в которых на сегодняшний день забронированы в среднем на 50%. Пятизвездочные отели, которые традиционно заполняются ближе к праздничным датам, забронированы на 20%", — говорится в сообщении.

Как прогнозируют в комитете по туризму столицы, уровень загрузки отелей достигнет максимальных показателей в первые числа января, так как путешественники из других регионов России, на которых приходится 90% турпотока в Москву, обычно принимают решения о поездке спонтанно.

"В прошлые новогодние праздники столицу посетили порядка 2 млн гостей. Около 10% всех туристов составляют иностранцы – жители Китая, ближневосточный стран – ОАЭ и Саудовской Аравии, а также Индии", — напоминают в Мостуризме.

Всего в городе свыше 1,9 тыс. отелей. С начала этого года в Москве появились четыре новых гостиницы более чем на 400 номеров, еще два объекта откроются до конца декабря.