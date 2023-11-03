В 12:00 на территории праздника развернется ярмарка народных ремесел и промыслов с мастер-классами по созданию вепских и татарских текстильных кукол, якутских оберегов и русских кокошников, а также росписи по дереву и созданию берестяных игрушек. Оценить многообразие кухонь народов России можно будет на площадке "День кулинарного единства".

Все желающие смогут попробовать бурятские буузы, дагестанские чуду, осетинские пироги, татарский кыстыбый, карельские калитки и другие национальные блюда.

В 14:00 праздничную программу продолжит концерт, в котором примут участие ансамбль удмуртов "Невский Италмас", чувашский народный фольклорный ансамбль "Парне", народный коллектив любительского художественного творчества ансамбль национальных танцев "Молодость", татарский эстрадно-фольклорный ансамбль "Файда".

Зрители увидят выступления фольклорной группы балтийского клуба "Синергия", ансамбля казачьей песни "Сакма", ансамбля русской песни "Серебряный родник", группы "БаянМикс", а также заслуженного артиста РФ Сергея Войтенко.

В Музее политической истории России в 14:30 начнется экскурсия по выставке "История в учебнике — учебник в истории". Участники узнают о том, как на разных этапах развития нашей страны на протяжении XVIII-XXI веков реализовывалась государственная политика в сфере школьного исторического образования и обеспечения школ учебниками по истории Отечества.

Сотрудники музея расскажут об учебных пособиях, по которым преподавали историю в с XVIII века. Посетители увидят личные вещи Крупской, архивные документы с автографами крупнейших государственных деятелей (Александра I, Уварова, Сталина), программную работу первого народного комиссара просвещения Луначарского, а также предметы с символикой российских императоров, плакаты, открытки и марки с портретами героев Великой Отечественной войны и многие другие экспонаты.