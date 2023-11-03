В Тверской областной картинной галерее и ее филиалах гостей ожидают экскурсии, выставки, увлекательные мастер-классы, концертные программы. В императорском дворце для посетителей в этот вечер организованы экскурсии, в том числе посвященные творчеству Григория Сороки и Исаака Бродского, музейно-театрализованные мероприятия. Также предусмотрена программа для детей.

Акция "Ночь искусств" также охватывает музеи В.А. Серова в Эммауссе и В.А.Серова в Домотканово, Дачу "Чайка" художника В.К. Бялыницкого-Бирули и другие филиалы галереи.

Ежегодно участие в "Ночи искусств" принимает Ржевский филиал Музея Победы — в этот день вход здесь будет свободным. Гостей приглашают посетить музейно-выставочный павильон у Ржевского мемориала и музей "Ставка Сталина", где помимо основной экспозиции открыта выставка, посвященная советскому летчику, Герою Советского Союза Ивану Мещерякову.

"Ночь искусств" также пройдет в филиалах Тверского государственного объединенного музея, в театрах области.

В Старицком музее откроется выставка и пройдут мероприятия, посвященные истории купечества. В литературно-музыкальной гостиной Осташковского музея запланирована встреча "Осенняя пора — очей очарованье!". В Бежецком мемориально-литературном и краеведческом музее состоится мастер-класс "Живописные миры". В Торопецком музее — встреча "Горжусь тобой, моя страна!", тематическая экскурсия по выставке "Дары и дарители".

Тверской ТЮЗ 4 ноября проведет мастер-класс по актерскому мастерству и экскурсию по закулисью. Тверской областной театр драмы организует программу "Да здравствует театр!".

Кроме того, 4 ноября начинает работу уникальная выставка Тверского государственного объединенного музея — "Народности России. Культурный код нации" (6+). Посетители познакомятся с выполненными в фарфоре предметами этнографической коллекции XIX-XX вв. от Императорского фарфорового завода.

В этом году акция "Ночь искусств" приурочена ко Дню народного единства и проходит под девизом "Россия объединяет".