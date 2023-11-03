"Франция, Испания и север Португалии, как ожидается, будут затронуты очень сильными ветрами и ливнями начиная со второй половины дня в субботу", — предупреждает бельгийское издание в пятницу.

Газета напоминает о "многочисленных фактах ущерба во Франции и двух жертвах в Бельгии" от урагана "Киаран". Теперь Европа ожидает с атлантического фронта атаку "Домингос". Однако в Бельгии рассчитывают пережить этот новый удар стихии с незначительными последствиями.

По прогнозу метеорологов, область низкого атмосферного давления, пришедшая из Северной Америки, накроет в субботу западную Францию с меньшей интенсивностью, чем "Киаран", хотя и принесет сильные проливные дожди. Метеослужбы призывают население к бдительности.

"На этот раз наиболее сильные ветры затронут северные районы Атлантического побережья, а также Пиренеи. Они могут выплеснуться и на равнины. Ветры, по-видимому, усилятся у берегов Шаранты и Жиронды. Нужно проявлять крайнюю осторожность", — призвал телеканал TF1.

Ранее в четверг сообщалось, что из-за урагана "Киаран", прошедшего в основном по северо-западу Европы, погибли десять человек.

По последним данным, три человека стали жертвами стихии в итальянской Тоскане, где проливные дожди привели к наводнениям.

Во Франции погибли два человека: водитель грузовика, на который упало дерево, и 70-летний мужчина. Еще 15 человек числятся пострадавшими.

В Бельгии непогода привела к гибели двух человек, в том числе 5-летнего ребенка. В столице Испании скончалась одна женщина и три человека пострадали.

Летальные исходы из-за удара стихии зарегистрированы в Нидерландах и Германии. Один человек погиб в нидерландской провинции Лимбург, еще 10 человек получили травмы различной тяжести. В ФРГ погибла 46-летняя женщина из Баварии, на нее упало дерево во время прогулки с семьей в районе горного массива Гарц.

Ураган "Киаран" принес сильные ливни и ветер, максимальная скорость порывов которого в некоторых местах достигала 200 км/ч. Были повреждены жилые дома, нарушена работа транспорта, заблокированы дороги из-за поваленных деревьев.