"Музей-заповедник "Царское Село" получил в дар одну тонну рыбы для биологической очистки водоемов", — говорится в сообщении.

Рыб в Царское Село прислали по инициативе директора музея-заповедника "Архангельское" Вадима Задорожного в качестве эксперимента. В Большой пруд Екатерининского парка уже запустили толстолобика и белого амура, которых считают санитарами водоемов, так как они поедаю избыточную растительность, мешающую биоразнообразию.

Уточняется, что в последние годы экологическая ситуация в царскосельских парках существенно ухудшилась из-за отсутствия проточности в гидросистеме и практически полного разрушения водной системы, исторически питавшей пруды и каскады Царского Села. Уровень воды в прудах и каналах также серьезно понизился.

На текущий момент идет разработка проекта очистки царскосельских прудов. "Работы ориентировочно начнутся в 2025 году", — говорится в сообщении.

Кроме того, предстоит ремонт и восстановление гидротехнических сооружений в парках, идет создание проекта.

Всего в трех парках ГМЗ "Царское Село" 25 водных объектов площадью 34 гектара.