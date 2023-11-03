"Один из дубков был преподнесен в дар музею потомками Вениамина Петровича Ганнибала, семьёй Коротовых, в память о предке, — цитирует пресс-служба главного хранителя музейных лесов и парков "Михайловского" Галину Пиврик. — Выращено деревце из желудя старого Ганнибалова дуба, произраставшего в имении Абрама Петровича Ганнибала на мызе Суйда".

Другое дерево, по словам Пиврик, станет живым символом Пушкинских праздников поэзии. Саженец взят из окрестностей Михайловского — из земли, воспетой великим поэтом в XIX столетии, и в прошлом, ХХ веке ставшей родиной главного пушкинского праздника страны.

В Пушкинском заповеднике есть несколько возрастных дубов, которые пользуются всеобщим вниманием, вызывают неподдельный интерес не только туристов и представителей прессы, но и специалистов биологов, исследователей.

Одно из этих деревьев — дуб в усадьбе поэта, другой — патриарх тригорского парка, тот самый видевший Пушкина "дуб уединенный", которому, по разным версиям, до 450 лет.